أهم 10.. العفو عن قاتل قبل إنزال السيف على رقبته وتوجيه مهم من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





حساب المواطن يطالب هؤلاء المستفيدين بالتوجه إلى البنك فورًا اضافة اعلان



أكد حساب المواطن، أن وجود إيقاف خدمات على المستفيدين لايحرمه من الحصول على الدعم.. المزيد هنا



تعرف على الحد الأدنى لسن التسجيل في التأمينات



كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى لسن التسجيل الإلزامي. وقالت عبر عدمة "العناية بالعملاء".. المزيد هنا



طريقة الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن آلية الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين.. المزيد هنا



"الموارد" تكشف عن شرط الاستفادة من حافز الاستدامة



كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شرط الاستفادة من حافز الاستدامة.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس".. المزيد هنا



حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات (تقرير)



عقب الحريق الضخم الذي شب في مديرية أمن الإسماعيلية وأسفر عن إصابة العشرات، فتحت الأجهزة المصرية المعنية تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث.. المزيد هنا



التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات



فتحت وزارة التعليم، استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات، من خلال نظام فارس الذي يتيح للمعلمين التسجيل في الترقية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات.. المزيد هنا



متحدث تعليم الشرقية يكشف تفاصيل وفاة طالب دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية



كشف المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حالة الدهس التي تعرض لها أحد الطلاب وأدت إلى وفاته،. المزيد هنا





في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه



أعلن مواطن تنازل والده "مطير العطوي" عن قاتل أخيه في ساحة القصاص بتبوك لوجه الله، لافتا إلى أنه حين رفع السياف سيفه رفع الوالد يده معلنا العفو.. المزيد هنا











أعلنت النيابة العامة عن تشديد عقوبة جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة إذا كان ارتكابها مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال.. المزيد



شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينة





وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع رياح نشطة بالعيص بمنطقة المدينة المنورة.. المزيد

النيابة العامة توضح حالات تشديد عقوبة انتحال صفة رجل السلطةأعلنت النيابة العامة عن تشديد عقوبة جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة إذا كان ارتكابها مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال.. المزيد هنا شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينةوسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع رياح نشطة بالعيص بمنطقة المدينة المنورة.. المزيد هنا