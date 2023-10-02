تعرف على الحد الأدنى لسن التسجيل في التأمينات

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى لسن التسجيل الإلزامي.

وقالت عبر عدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "الحد الأدنى لسن تسجيل المشترك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة ويحسب العمر في نظام التأمينات بالتاريخ الهجري". اضافة اعلان



حياك الله استاذ محمد ، الحد الأدنى لسن تسجيل المشترك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة ويحسب العمر في نظام التأمينات بالتاريخ الهجري . نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 1, 2023

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.