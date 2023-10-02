الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينة

ع8908079
جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وسط حالة  من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع رياح نشطة بالعيص بمنطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان

بردية قوية و أمطار ورياح على العيص بالمدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول والأودية.


سحب ممطرة ورياح متربة

يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

النيابة العامة
6:18 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح حالات تشديد عقوبة انتحال صفة رجل السلطة

وزارة التعليم
5:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

7 حالات تتيح فيها " التعليم" الغياب بعذر (تفاصيل)

WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.46.13 PM
5:48 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في جنيف

قصة سجين
5:29 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

سجين يروي قصة فقدانه نصف أهله دون رؤيتهم بسبب المخدرات

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. أهلية الضمان الاجتماعي وحساب المواطن يدعو هؤلاء للتوجه للبنك

الجزائر تُعلن قبول النيجر لمبادرتها بشأن الحل السياسي للأزمة

الضمان الاجتماعي.. خطوات استخراج وثيقة الاعتراض على عدم الأهلية

استعادة أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 121 مليون م2 في مكة

شاهد.. رياح قوية مع بردية طليح شمال العيص بالمدينة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

قف67567 4:46 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

شاهد.. قوة بردية مع عصف مطري على العيص بالمدينة

حالة مطرية 7:34 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

Capturعهعخعهتهe 12:37 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

شاهد.. جريان سيول غرب الأكحل نتيجة غزارة أمطار المدينة

F5ojF5WX0AAeaai 7:23 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

اقرأ أيضا

حافلة مدرسية
3:26 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

عقب دهس طالب.. أولياء أمور يطالبون "التعليم" بهذه الإجراءات (فيديو)

القطاع الخاص
3:25 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تسجيل أعلى مشاركة للمواطنين في سوق العمل بـ 2023

F7bXkQ2XoAAKh8c
3:24 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مدينة الملك عبدالله تحصد المركز الثالث في فئة المدن الطبية

جامعة جدة
2:14 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

جامعة جدة تعقد اتفاقية مع "كاوست" لتطوير مواردها في مجال نقل التقنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.05.53 PM
6:07 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

وزارة التعليم
5:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

7 حالات تتيح فيها " التعليم" الغياب بعذر (تفاصيل)

WhatsApp Image 2023-10-02 at 5.46.13 PM
5:48 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في جنيف

علم المملكة
5:34 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

قصة سجين
5:29 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

سجين يروي قصة فقدانه نصف أهله دون رؤيتهم بسبب المخدرات

يقرأ القرآن
5:16 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

عامل نظافة يتلو القرآن بطريقة مؤثرة في مدرسة ثانوية بدولة خليجية