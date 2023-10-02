شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينة

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت
اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع رياح نشطة بالعيص بمنطقة
المدينة المنورة.
بردية قوية و أمطار ورياح على العيص بالمدينةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص لأمطار
غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول والأودية.
فيديو : 🎥— هاشتاق المدينة (@HashMadinah) October 2, 2023
امطار #المدينة_المنورة بالقرب من طريق ينبع السريع ٤٠كم.
pic.twitter.com/mZdGqv03Rp
سحب ممطرة ورياح متربة يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة
مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة
وجازان وعسير والباحة.
الدفاع
المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذرفيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر
من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن
آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
⛈️⛈️🛑— طقس العيص (@Taqs_als3ees) October 2, 2023
سيول قوية الان الوسق شمال #العيص pic.twitter.com/VhL9biCOF5