شاهد.. جريان السيول مع تساقط الأمطار على طريق ينبع السريع بالمدينة

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول مع رياح نشطة بالعيص بمنطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





بردية قوية و أمطار ورياح على العيص بالمدينة



سحب ممطرة ورياح متربة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد وجريان السيول والأودية.يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.