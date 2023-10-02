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صحيفة تواصل الالكترونية

تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحريق

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات (تقرير)

حريق مديرية الأمن في الإسماعيلية
حريق مديرية أمن الإسماعيلية
أ أ
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عقب الحريق الضخم الذي شب في مديرية أمن الإسماعيلية وأسفر عن إصابة العشرات، فتحت الأجهزة المصرية المعنية تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث.اضافة اعلان

تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم تشكيل فريق أمني تحت إشراف وزير الداخلية المصري لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية.

وذكر التلفزيون المصري، أنه تم السيطرة على الحريق في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن عمليات إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية تشارك فيها قوات من الجيش المصري وهيئة قناة السويس.

احتراق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل،

وصباح اليوم الاثنين، احترق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل، وسط محاولات فرق الدفاع المدني السيطرة على الموقف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالدفاع المدني المصري أن الحريق الذي نشب بمديرية أمن الإسماعيلية تسبب في انهيار أجزاء من المبنى، مؤكدة أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق.

مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم التقاطها لتحكي مشاهد الرعب التي واكبت الحريق الضخم، وسط استغاثات الجنود المحاصرين وسقوط أحدهم فرارًا من النيران التي أتت على المبنى بأكمله.
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مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية في مصر متفحم جرّاء الحريق الهائل الذي اندلع فيه.. فيما لم تصدر بيانات رسمية حول حريق حتى الآن #العربية pic.twitter.com/ZVWN2SExX7

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 2, 2023

 

السيطرة على الحريق وبدء عمليات التبريد

أعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس.

إصابة نحو 100 شخص حتى الآن

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.
فيما أكدت مصادر طبية أن عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية ارتفع إلى 100 شخص، وفقًا لـ"العربية"

استمرار محاولات إخلاء المتواجدين في مكان الحريق

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق في المبنى.

الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق

فيما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، ودفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.
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مشاهد توثق اللحظات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية في #مصر، والذي تسبب بعشرات الإصابات #العربية pic.twitter.com/TKQBzbI7Ke

— العربية (@AlArabiya) October 2, 2023
يأتي هذا بينما أفادت فضائية إكسترا نيوز، بأن المباني المحيطة بمبنى مديرية الأمن لم تتضرر جراء الحريق.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، نشب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

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