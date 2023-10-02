حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات (تقرير)

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عقب الحريق الضخم الذي شب في مديرية أمن الإسماعيلية وأسفر عن إصابة العشرات، فتحت الأجهزة المصرية المعنية تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث. اضافة اعلان





تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية



احتراق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل،





pic.twitter.com/IlstQKUrtC وحدث ما هددوا به، بدأوا سيناريو الارض المحروقة ، بلطجية الترامادول بدأوا مخططهم القذر، حريق هائل يلتهم مديرية امن الاسماعيلية في مصر!! October 2, 2023

مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات



pic.twitter.com/ZVWN2SExX7 مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية في مصر متفحم جرّاء الحريق الهائل الذي اندلع فيه.. فيما لم تصدر بيانات رسمية حول حريق حتى الآن #العربية

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم تشكيل فريق أمني تحت إشراف وزير الداخلية المصري لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية.وذكر التلفزيون المصري، أنه تم السيطرة على الحريق في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن عمليات إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية تشارك فيها قوات من الجيش المصري وهيئة قناة السويس.وصباح اليوم الاثنين، احترق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل، وسط محاولات فرق الدفاع المدني السيطرة على الموقف.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالدفاع المدني المصري أن الحريق الذي نشب بمديرية أمن الإسماعيلية تسبب في انهيار أجزاء من المبنى، مؤكدة أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم التقاطها لتحكي مشاهد الرعب التي واكبت الحريق الضخم، وسط استغاثات الجنود المحاصرين وسقوط أحدهم فرارًا من النيران التي أتت على المبنى بأكمله.ckquote class="twitter-tweet">

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 2, 2023



السيطرة على الحريق وبدء عمليات التبريد



إصابة نحو 100 شخص حتى الآن



pic.twitter.com/F96f8PkDhY لحظة سقوط شخص من الطابق السادس أثناء محاولته النجاة من حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية #مصر October 2, 2023

استمرار محاولات إخلاء المتواجدين في مكان الحريق



الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق



pic.twitter.com/TKQBzbI7Ke مشاهد توثق اللحظات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية في #مصر ، والذي تسبب بعشرات الإصابات #العربية

أعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس.وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.فيما أكدت مصادر طبية أن عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية ارتفع إلى 100 شخص، وفقًا لـ"العربية"فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق في المبنى.فيما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، ودفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.blockquote class="twitter-tweet">

— العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

يأتي هذا بينما أفادت فضائية إكسترا نيوز، بأن المباني المحيطة بمبنى مديرية الأمن لم تتضرر جراء الحريق.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، نشب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.