حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. مشاهد الرعب تحكيها الفيديوهات (تقرير)

عقب
الحريق الضخم الذي شب في مديرية أمن الإسماعيلية وأسفر عن إصابة العشرات، فتحت
الأجهزة المصرية المعنية تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث.
تحقيقات
موسعة لمعرفة أسباب حريق الإسماعيليةوحسب
وسائل إعلام محلية، فقد تم تشكيل فريق أمني تحت إشراف وزير الداخلية المصري لمعرفة
أسباب حريق الإسماعيلية.
حريق هائل يلتهم مديرية أمن #الإسماعيلية بـ #مصر.. ورفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال المصابين #العربية pic.twitter.com/74dsVOIgMO— العربية (@AlArabiya) October 2, 2023
وذكر التلفزيون المصري، أنه تم السيطرة على الحريق في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن عمليات إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية تشارك فيها قوات من الجيش المصري وهيئة قناة السويس.
احتراق
مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل،
وصباح
اليوم الاثنين، احترق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل، وسط محاولات فرق الدفاع المدني
السيطرة على الموقف.
وحدث ما هددوا به، بدأوا سيناريو الارض المحروقة ، بلطجية الترامادول بدأوا مخططهم القذر، حريق هائل يلتهم مديرية امن الاسماعيلية في مصر!!— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 2, 2023
pic.twitter.com/IlstQKUrtC
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالدفاع المدني المصري أن الحريق الذي نشب بمديرية أمن الإسماعيلية تسبب في انهيار أجزاء من المبنى، مؤكدة أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق.
مشاهد
الرعب تحكيها الفيديوهات
وتداولت
مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تم التقاطها لتحكي مشاهد الرعب التي واكبت
الحريق الضخم، وسط استغاثات الجنود المحاصرين وسقوط أحدهم فرارًا من النيران التي
أتت على المبنى بأكمله.
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— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 2, 2023
السيطرة
على الحريق وبدء عمليات التبريد
أعلنت
قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن،
بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس.
محاولات للسيطرة على حريق مديرية أمن #الإسماعيلية في #مصر.. ومصادر الحدث: سقوط أجزاء من المبنى ورفع حالة الطوارئ في جميع مشافي المحافظة pic.twitter.com/YmG5wS2GDz— الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) October 2, 2023
إصابة
نحو 100 شخص حتى الآن
وأعلنت
مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس،
حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.
فيما أكدت مصادر طبية أن عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية ارتفع إلى 100 شخص، وفقًا لـ"العربية"لحظة سقوط شخص من الطابق السادس أثناء محاولته النجاة من حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية#مصر pic.twitter.com/F96f8PkDhY— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 2, 2023
استمرار
محاولات إخلاء المتواجدين في مكان الحريق
فيما
تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك
بعد نشوب حريق في المبنى.
مشاهد جديدة من الحريق الكبير الذي التهم مديرية أمن #الإسماعيلية في #مصر#الحدث pic.twitter.com/4TCiSpED72— ا لـحـدث (@AlHadath) October 2, 2023
الدفع
بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق
فيما
تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، ودفعت وزارة الصحة
بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.
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— العربية (@AlArabiya) October 2, 2023
يأتي هذا بينما أفادت فضائية إكسترا نيوز، بأن المباني المحيطة بمبنى مديرية الأمن لم تتضرر جراء الحريق.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، نشب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.