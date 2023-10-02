متحدث تعليم الشرقية يكشف تفاصيل وفاة طالب دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية

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كشف المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حالة الدهس التي تعرض لها أحد الطلاب وأدت إلى وفاته، حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي أمس (الأحد) بعد نزوله من الحافلة. اضافة اعلان



وفاة الطالب دهسًا



إدارة الأمن والسلامة المدرسية





تعازي الإدارة العامة للتعليم بالشرقية



وأوضح الباحص أن الطالب البراء تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية، التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي، التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، ما أدى إلى وفاته.وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.ورفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب البراء بن أحمد أبو شقاف الذي يدرس بمدرسة أبي داوود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.وأعربت أسرة تعليم الشرقية عن حزنها الشديد لوفاة الطالب، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.