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في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه

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شقيق المجني عليه
أ أ
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أعلن مواطن  تنازل والده "مطير العطوي" عن قاتل أخيه في ساحة القصاص بتبوك لوجه الله، لافتا إلى أنه حين رفع السياف سيفه رفع الوالد يده معلنا العفو.اضافة اعلان

النية لم تكن حاضرة:


وقال شقيق القتيل إنه لم يكن هناك نية للتنازل وحضرت النية ، مشيرًا إلى أن الشيوخ وأعيان القبائل من داخل المنطقة وخارجها جاءوا إلى والده لطلب العفو ولم يعطهم تصريح  بذلك.

وأضاف: "كما تم عرض  مبالغ مالية كبيرة على والدي ورفضها، وطلب وجه الله العزيز الكريم بعفوه اليوم".

واقعة مشابهة بحائل:


في وقت سابق، أعلن شقيق الشاب "سند جلال" العفو لوجه الله، عن الشخص الذي صدم شقيقه وتسبب بوفاته في الحادث الذي وقع على جسر عقد بمنطقة حائل، مؤكدا أن العائلة تحتسب الأجر عند الله.

وقال: "سامحنا من صدم أخي لوجه الله، وقلنا لأسرته عفونا عن ولدكم، وجاؤوا إلينا وتقبلنا منهم العزاء، الله يرحم أخي ويغفر له، فقد وهب نفسه لأمه ولم يتزوج، وكان خدوما لغيره، حتى الأجانب كانوا يذكرونه بالخير دائماً".

يذكر أن قصة الشاب  الذي توفي بسبب حادث مروري مروع في منطقة حائل، أثار غضب المواطنين الذين انتقدوا استهتار بعض الشباب بأرواح الناس والسرعة الجنونية في القيادة والمراوغة في الشوارع، والتي تعرض حياة الأبرياء للخطر.


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