التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات

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فتحت وزارة التعليم، استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات، من خلال نظام فارس الذي يتيح للمعلمين التسجيل في الترقية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات. اضافة اعلان





التسجيل في ترقية المعلمين





شروط الحصول على ترقية المعلمين





خطوات التسجيل في نظام فارس 2023

