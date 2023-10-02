الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات

ظام فارس
ترقية المعلمين من خلال نظام فارس
أ أ
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فتحت وزارة التعليم، استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات، من خلال نظام فارس الذي يتيح للمعلمين التسجيل في الترقية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات.اضافة اعلان

التسجيل في ترقية المعلمين

- فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس.
- الضغط على خانة "تسجيل الدخول"، وملء البيانات المطلوبة.
- النقر على خانة "الخدمة الذاتية" بعد تسجيل الدخول.
- الضغط على "ترقية الخدمات الذاتية".
- إدخال بيانات الترخيص المهني الخاصة بالمعلم.
- تنزيل نسخة من الرخصة المهنية.
- وأخيرًا الضغط على "تقديم الطلب".


شروط الحصول على ترقية المعلمين

1ـ يكون المعلم قد حصل على رخصته المهنية الخاصة بالمعلمين.
2ـ ألا يقل التقدير عن جيد جدًا خلال اختبار الأداء الوظيفي لمدة 3 سنوات قبل التقديم للترقية.
3ـ الحصول على الحد الأدنى بالتطور المهني، ويكون ذلك في حالة حصول المعلمين والمعلمات.
4ـ تقديم كافة الأوراق المطلوبة للترقية وتكون بشكل صحيح.
5ـ يجب بأن يكون قد مر حوالي 6 سنوت على المتقدم وذلك في درجة مدرس ممارس.


خطوات التسجيل في نظام فارس 2023

1ـ يتم الدخول على موقع وزارة التعليم بالمملكة من هنا.
2ـ ومن ثم يتم اختيار نظام فارس.
3ـ الضغط على خانة مستخدم جديد.
4ـ وبعد ذلك يتم كتابة كافة البيات المطلوبة وتكون بشكل صحيح.
5ـ كتابة رمز التحقق الذي حصلت عليه على هاتفك المحمول.
6ـ ومن ثم يتم الضغط على أيقونة التنفيذ.
7ـ إدخال رمز التفعيل، وكتابة رقم الهوية بشكل صحيح.
8ـ وأخيرًا يتم الضغط على خانة تسجيل.

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