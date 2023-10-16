اليوم.. انطلاق معرض "صُنع في السعودية" بمشاركة 100 شركة (فيديو)

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ينطلق اليوم الاثنين، معرض "صُنع في السعودية" في نسخته الثانية والتي تستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية. اضافة اعلان





يستهدف 100 شركة من قطاعات مختلفة





زيارة وزير الصناعة للمعرض





خدمات ومبادرات نوعية





الفرص المتاحة في القطاع الصناعي



ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة وطنية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعة البحرية.ويعد المعرض فرصة للشركات الوطنية لتقديم الصناعات والابتكارات من قطاعي السلع والخدمات.وتحل دولة العراق كضيف شرف معرض "صنع في السعودية" في نسخته الثانية.قام وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم بزيارة مقر إقامة معرض صنع في السعودية للوقوف على الاستعدادات وسير العمل قبل انطلاقه.ويقام على هامش المعرض، ورش عمل متنوّعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، وفرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة.ويتخلّل المعرض إطلاقات إستراتيجية لخدمات ومبادرات نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج صُنع في السعودية والجهات الممكّنة ذات العلاقة في القطاع الصناعي.ويقدّم المعرض فرصا للزوّار لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي، بتخصيص مناطق للتعريف بالخدمات والبرامج المقدّمة من القطاع العام كافة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة.