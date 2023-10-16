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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه

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خطوات لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه
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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات اللازمة لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه.

أهم الأهداف:اضافة اعلان

وأوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هذه الخدمة يوفرها معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لإيجاد تعاون مع الجامعات والشركات والجهات العلمية في مجال تحلية المياه المالحة، بهدف:
1 - نقل التقنية والمعرفة إلى العاملين بالمؤسسة.
2 - المساهمة في تطوير مختلف أنواع الأغشية.
3 - تحسين مواصفات المواد المستخدمة حالياً بالمحطات.
4 - تطوير تقنيات التحلية وطرق المعالجة بدمج أكثر من أسلوب.
5 - تطوير تقنيات التحلية غير التقليدية مثل التحلية بالطاقة الشمسية.
6 - إيجاد وتطوير مواد بديلة تدخل في صناعة التحلية مثل مواد مانع الترسب والمواد الكيماوية.

* الخطوات:

1 - ادخل إلى موقع المؤسسة الإلكتروني.
2 - ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمعهد الأبحاث.
3 - اختر الخدمات الإلكترونية.
4 - اختر طلب خدمة بحثية.
5 - أدخل البيانات.
6 - تظهر رسالة للمستخدم عند اكتمال البيانات.
7 - تظهر رسالة تبين الرقم المرجعي للطلب.
8 - يتم إشعار طالب الخدمة بانتهاء الطلب، وإشعاره ببريد إلكتروني بالموافقة على طلبه ومراجعة المؤسسة.

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