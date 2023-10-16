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نجران تُسجل أكثر الإصابات بفاشيات الأمراض المنقولة

العدوي-الغذائية
الإصابة بفاشيات الأمراض المنقولة
أ أ
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كشف تقرير وزارة الصحة عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء للعام الماضي، حيث سجلت 1188 حالة مصابة، منها 947 حالة في الفاشيات من مصدر عام بـ 80%، و241 حالة مصابة بالفاشيات المنزلية.اضافة اعلان
وتصدرت منطقة نجران مناطق المملكة، كأكثر المناطق حالات مصابة بفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي المصابين 213 مصابًا بـ18%.


137 مصابًا في العاصمة المقدسة

وحلت العاصمة المقدسة ثانيًا، بإجمالي 137 مصابًا بـ12%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 135 مصابًا بـ11%، والرياض رابعًا، بإجمالي 119 مصابًا بـ10%، وحائل خامسًا، بإجمالي 105 مصابين بـ9%.
وتصدر الذكور إصابات الفاشيات، بإجمالي 629 إصابة بـ53%، مقابل 559 إصابة للإناث بـ47%، وبلغ إجمالي السعوديين المصابين 880 مصابًا بـ74%، مقابل 308 إصابات للأجانب بـ26%.


النصيب الأكبر للفئة العمرية من 20 ـ 49 سنة

واستحوذت الفئة العمرية من 20 - 49 سنة، على النصيب الأكبر من الإصابات، بإجمالي 513 إصابة بـ43%، والفئة العمرية من 5 - 19 سنة ثانيًا، بإجمالي 501 إصابة بـ42%.
وحلت الفئة العمرية من 1 - 4 سنوات ثالثًا، بإجمالي 89 إصابة بـ7%، والفئة العمرية 5 سنوات رابعًا، بإجمالي 83 إصابة بـ6.98%، والفئة العمرية سنة خامسًا، بإصابتين بـ0.16%.


حائل في الصدارة بـ 28 فاشية

وتصدرت حائل أكثر المناطق فاشيات أمراض منقولة بالغذاء، حيث بلغ إجمالي الفاشيات 28 فاشية بـ16%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 19 فاشية بـ11%.
وتساوت الحدود الشمالية والأحساء ثالثًا، بإجمالي 13 فاشية بـ7.38%، وتساوت جازان وعسير والعاصمة المقدسة رابعًا، بإجمالي 12 فاشية بـ7%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 10 فاشيات بـ6%.


الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر

واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من الفاشيات من مصدر عام، حيث سجلت 16 فاشية بـ13%، وحلت حائل ثانيًا، بإجمالي 14 فاشية بـ12%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 11 فاشية بـ9%.
وجاءت العاصمة المقدسة رابعًا، بإجمالي 10 فاشيات بـ8%، وتساوت القصيم والشرقية والأحساء، خامسًا بإجمالي 8 فاشيات بـ7%.

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