في هذا الموعد.. تحذيرات من كتلة خريفية قادمة وانخفاض الحرارة على معظم الأنحاء

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حذر خبراء الأرصاد من كتلة خريفية متوقعة تشمل أجواء المملكة، مع انخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق خلال أيام.

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كتلة خريفية قادمة على أجواء المملكة



برودة الأجواء على هذه المناطق



انخفاض ملموس في درجات الحرارة



أمطار وعواصف رعدية وتيارات هوائية هابطة



أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تشير إلى أن أجزاء من شمال ووسط المملكة تتعرض خلال الأيام المُقبلة لأول كتلة هوائية خريفية تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة على 6 مناطق إدارية وتُسبب اعتدالاً نسبيًا في الأجواء.ومن المتوقع أن تندفع كتلة هوائية خريفية وذات درجات حرارة أبرد من مُعدلاتها المُعتادة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط لشمال المملكة، بما فيها الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.كما تتسبب بانخفاض ملموس على درجات الحرارة وأجواء أكثر اعتدالاً نهاراً مع درجات حرارة في نهاية العشرينيات مئوية، ويطال أيضاً هذا الانخفاض بشكل أقل القصيم وشمال المنطقة الشرقية.وتنخفض كذلك درجات الحرارة الليلية بشكل ملحوظ وتُصبح الأجواء باردة نسبياً في المناطق الشمالية بحيث تقترب الصغرى من 15 درجة مئوية فقط وأقل في أجزاء من شمال المملكة، كما تُصبح لطيفة في أنحاء عِدّة من الوسطى.ويتوقع الخبراء، أن تشمل فرص الأمطار أيضاً أجزاء من المُرتفعات الشرقية لمكة المكرمة بالإضافة إلى أحياء من مدينة الطائف وشفا الطائف، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية في بعض الأوقات ونشاط في التيارات الهابطة، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.في الوقت نفسه، يتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتتراوح ما بين 27-28 درجة مئوية كعظمى، مع أجواء توصف بأنها معتدلة الحرارة، إلا أنها تميل للبُرودة في آخر الليل وساعات الصباح الباكر مع درجة حرارة صغرى تكون ما بين 17-19 درجة مئوية.وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار