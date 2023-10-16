من خلال 6300 مصنع.. 400 مليار ريال استثمارات صناعية في "مدن"

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اختارت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) ماجد بن رافد العرقوبي، أول “قائد تحول أعمال” في النسخة الأولى لجائزتها بعد إطلاقها عام 2023. اضافة اعلان





جائزة قائد تحويل أعمال



رفع حجم الاستثمارات التراكمية





المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة





نماذج التميز المؤسسي



وتمنح المؤسسة الأوروبية جائزة “قائد تحويل أعمال” للقادة الاستثنائيين في توجيه وإدارة مبادرات التحول داخل المؤسسات والمنظمات، وتحصل عليها شخصية واحدة سنويًا بداية من العام الجاري.وتسلّم الجائزة نائب الرئيس للأداء المؤسسي والتحول التنظيمي، المهندس خالد الحماد، وذلك خلال مشاركته أعمال الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مؤتمر “EFQM” في الشرق الأوسط.ونجحت "مدن" خلال العام الجاري في رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6299 مصنعًا.وبلغ عدد المصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1283 مصنعًا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون متر مربع.ويأتي ذلك امتدادًا للجوائز التي حصلت عليها “مدن” خلال عام 2023م ومن بينها الفوز بشهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة “EFQM” فئة 4 نجوم في إدارة الجودة والتميز المؤسسي خلال شهر مارس الماضي.وذلك بعد زيارة مُقيْم معتمد من المؤسسة لمقر “الهيئة” لإجراء التقييم اللازم للأعمال والمشاريع التطويرية، والتأكد من مطابقتها معايير نموذج .“EFQM” .ويعد هذا النموذج أحد أبرز نماذج التميز المؤسسي على مستوى العالم لقياس مستوى النضج المؤسسي والإسهام في تحسين وتطوير مؤشرات الأداء للمنظمات.وتتولى “مدن” مهام تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تُشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية تتميز بتوزيعها الجغرافي واللوجستي في جميع مناطق المملكة.