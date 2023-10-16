الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

للاستفادة من الدعم.. سكني يكشف عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات

سكني
برنامج سكني
أ أ
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كشف برنامج سكني عن آلية احتساب تاريخ الطلاق للمطلقات، كأحد الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم السكني.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "نسعد بتذليل كافة سبل التملك لأخواتنا المطلقات في حال استيفاء شروط الاستحقاق، وتكون مستحقة بعد مرور سنتين من تاريخ طلاقها الفعلي المدون بالصك، وليس تاريخ الصك و(يتم احتساب التاريخ بالهجري)".اضافة اعلان


إلغاء شرط المدة الزمنية لفترة طلاق الزوجـة

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إلغاء شرط المدة الزمنية لفترة طلاق الزوجـة التـي تعـول أولادها، أو الأم إذا كانـت مطلقـة مضـى علـى طلاقهـا سـنتان أو (أكثر) وكانـت تعـول أولادها، أو الأم متـى كان زوجهـا متوفى.
لكن برنامج سكني أكد في ردوده على الاستفسارات بهذا الخصوص استمرار شرط مرور عامين، قائلاً: "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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