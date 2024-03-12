أخبار السعودية.. مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان وعدد أيام إجازة عيد الفطر

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بشرى للمواطنين بخصوص مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان
يرتبط شهر رمضان عادة بتزايد إنفاقات الأسر أكثر من الشهور الأخرى، الأمر الذي يفسر سر الاهتمام الكبير بمعرفة مواعيد إيداع الرواتب والمنح والمعاشات في حسابات المواطنين خلال هذا الشهر.
تستمر حتى نهاية رمضان.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مساء الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024م.
عدد أيام إجازة عيد الفطر في المملكة.. وهؤلاء لا تسري عليهم
يتساءل كثير من المواطنين حول توقيت إجازة عيد الفطر المبارك، وعدد أيامها هذا العام.
إنذار أحمر.. أمطار ورياح وعواصف ترابية على الرياض ومكة و8 مناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
منع دخول الشاحنات الرياض وجدة والمنطقة الشرقية في هذه الأوقات خلال شهر رمضان
حددت الإدارة العامة للمرور، أوقات منع دخول الشاحنات في الرياض، ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك.
تنبيه من تقويم التعليم بخصوص موعد اختبار الرخصة المهنية لهؤلاء
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التربوي العام".
تنبيه للمبتعثين حول استخدام رخصة القيادة فـي هذه الدول
كشف مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، عن مـدة استخدام رخصة القيـادة السعودية، أو ضرورة وجود رخصة دوليـة فـي العديد من الدول التي يتم الابتعاث إليها.
تنبيه من سفارة المملكة في ألبانيا بشأن دخول هذه الدول
أصدرت سفارة المملكة في ألبانيا، تنبيهًا بخصوص منح تأشيرات لدخول المواطنين السعوديين إلى 4 دول أوروبية.
الثلاثاء 2 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق
يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الثلاثاء 2 رمضان، الموافق 12 مارس.