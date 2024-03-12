تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ألبانيا بشأن دخول هذه الدول

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أصدرت سفارة المملكة في ألبانيا، تنبيهًا بخصوص منح تأشيرات لدخول المواطنين السعوديين إلى 4 دول أوروبية.
تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى ألبانيا وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن دخول ألبانيا يتطلب الحصول على تأشيرة ألبانية أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.
تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى كوسوفاأما فيما يتعلق بدخول كوسوفا، فأشارت إلى أن الدخول بدون تأشيرة على مدار العام.
تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى مقدونيا الشماليةفي حين يتطلب دخول مقدونيا الشمالية الحصول على تأشيرة دخول مقدونية أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.
تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى الجبل الأسودبينما يتطلب دخول الجبل الأسود، الحصول على تأشيرة من مونتنيجرو أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.
March 12, 2024