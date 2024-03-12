الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ألبانيا بشأن دخول هذه الدول

العلم السعودي
تبيهات بخصوص تأشيرات الدخول لـ 4 دول أوروبية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت سفارة المملكة في ألبانيا، تنبيهًا بخصوص منح تأشيرات لدخول المواطنين السعوديين إلى 4 دول أوروبية.

تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى ألبانيا 

وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن دخول ألبانيا يتطلب الحصول على تأشيرة ألبانية أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.   

تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى كوسوفا

أما فيما يتعلق بدخول كوسوفا، فأشارت إلى أن الدخول بدون تأشيرة على مدار العام.

تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى مقدونيا الشمالية

في حين يتطلب دخول مقدونيا الشمالية الحصول على تأشيرة دخول مقدونية أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.

تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى الجبل الأسود

بينما يتطلب دخول الجبل الأسود، الحصول على تأشيرة من مونتنيجرو أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

عاجل.. رياح متربة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على الرياض ومعظم المناطق

ما المقصود برصيد المتقدم لاختبارات قياس؟.. توضيح مهم من تقويم التعليم

عاجل.. "إيجار" تحذر مجددًا من الدفع خارج المنصة.. ماذا حدث؟

الثلاثاء 2 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق

عاجل.. توقعات الأرصاد: حالات مطرية ربيعية متتابعة تبدأ نهاية الأسبوع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook