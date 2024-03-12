تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ألبانيا بشأن دخول هذه الدول

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أصدرت سفارة المملكة في ألبانيا، تنبيهًا بخصوص منح تأشيرات لدخول المواطنين السعوديين إلى 4 دول أوروبية.





تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى ألبانيا



تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى كوسوفا



تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى مقدونيا الشمالية



تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إلى الجبل الأسود



وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن دخول ألبانيا يتطلب الحصول على تأشيرة ألبانية أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.أما فيما يتعلق بدخول كوسوفا، فأشارت إلى أن الدخول بدون تأشيرة على مدار العام.في حين يتطلب دخول مقدونيا الشمالية الحصول على تأشيرة دخول مقدونية أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.بينما يتطلب دخول الجبل الأسود، الحصول على تأشيرة من مونتنيجرو أو تأشيرة (شنجن - أمريكية - بريطانية - أسترالية) مستخدمة.