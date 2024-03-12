عاجل وإنذار أحمر.. أمطار ورياح وعواصف ترابية على الرياض ومكة و8 مناطق لـ8 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار غزيرة ورياح قوية حتى الثامنة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق".3 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا وبدر ووادي الفرع والعيص والحناكية والعهد وخيبر".4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".5 - منطقة الباحة، وتشمل “المخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل"العاصمة والعرضيات والطائف وخليص ورابغ وجدة والجموم وبحرة وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".7 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم الدوادمي والراين وعفيف".8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".9- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.