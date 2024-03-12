عاجل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر في المملكة.. وهؤلاء لا تسري عليهم

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يتساءل كثير من المواطنين حول توقيت إجازة عيد الفطر المبارك، وعدد أيامها هذا العام.

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن عدد أيام الإجازة 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.

وقد توافق الإجازة هذا العام الفترة ما بين 10 إلى 13 من إبريل 2024م.



قرار مجلس الوزراء حول إجازات الأعياد

وأصدر مجلس الوزراء في يناير الماضي، قرارًا بشأن إقرار أحكام تنظيمية حول إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وينص القرار على أن "تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل".

ويقضي القرار بأن "تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها) ولم تُعتمد لائحتها الإدارية، بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار".

ويتضمن القرار "تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:





عدد أيام عطل العيدين الرسمية



استثناء العاملين بالجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية



يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية:العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.وبموجب القرار، فإنه "لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية".