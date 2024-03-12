عاجل.. بشرى للمواطنين بخصوص مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان

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يرتبط شهر رمضان عادة بتزايد إنفاقات الأسر أكثر من الشهور الأخرى، الأمر الذي يفسر سر الاهتمام الكبير بمعرفة مواعيد إيداع الرواتب والمنح والمعاشات في حسابات المواطنين خلال هذا الشهر.
موعد صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكوميويبرز الاهتمام خصوصًا بمعرفة موعد صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي خلال شهر رمضان، علمًا بأن وزارة المالية وضعت جدول الصرف على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.
وتقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
موعد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان ووفقًا لجدول الرواتب المحدد سلفًا، سيتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.
فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.
أما فيما يتعلق بمواعيد صرف المنح والمعاشات فهي على النحو التالي:
إيداع دعم سكني بتاريخ 24 مارس – 14 رمضان 1445 هـ
إيداع رواتب التقاعد بتاريخ 25 مارس – 15 رمضان 1445 هـ
إيداع راتب التأهيل الشامل بتاريخ 26 مارس – 16 رمضان 1445 هـ
إيداع معاش الضمان الاجتماعي بتاريخ 28 مارس– 18 رمضان 1445 هـ
إيداع رواتب التأمينات –ساند بتاريخ 28 مارس – 18 رمضان 1445 هـ
إيداع دعم حافز بتاريخ 5 إبريل المقبل- 26 رمضان 1445 هـ
إيداع الدعم الزراعي (ريف) بتاريخ 7 إبريل: 28 رمضان 14445هـ