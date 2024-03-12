عاجل.. بشرى للمواطنين بخصوص مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان

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يرتبط شهر رمضان عادة بتزايد إنفاقات الأسر أكثر من الشهور الأخرى، الأمر الذي يفسر سر الاهتمام الكبير بمعرفة مواعيد إيداع الرواتب والمنح والمعاشات في حسابات المواطنين خلال هذا الشهر.





موعد صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي



موعد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان

