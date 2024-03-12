الثلاثاء 2 رمضان.. مواعيد السحور والإفطار في جميع المناطق

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يترقب المواطنون
والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الثلاثاء 2
رمضان، الموافق 12 مارس.
ويحين موعد السحور في معظم مناطق المملكة، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.
مواعيد السحورويؤذن لصلاة
الفجر في مكة المكرمة الساعة 5:16، وفي المدينة المنورة 5:15، وفي الرياض 4:47، وفي
بريدة 4:57، وفي الدمام 3:33، وفي أبها 5:06، وفي تبوك 5:26، وفي حائل 5:06.
بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 5:06، وفي جازان 5:06، وفي نجران 4:59، وفي الباحة 5:10، وفي سكاكا الساعة 5:10 بمشيئة الله.
مواعيد الإفطاربينما يحين
موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الثلاثاء 2 رمضان، على النحو
التالي بمشيئة الله:
مكة المكرمة 6:30 مساء، المدينة المنورة 6:30، الرياض 6:02، بريدة 6:12، الدمام 5:47 ، أبها 6:20.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:41، وفي حائل 6:21، وفي عرعر 6:23، وفي جازان 6:20، وفي نجران 6:13، وفي الباحة 6:23، وفي سكاكا 6:26.
وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.