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تنبيه عاجل للمبتعثين حول استخدام رخصة القيادة فـي هذه الدول

قيادة السيارة
تختلف شروط رخصة القيادة من دولة لأخرى
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كشف مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، عن مـدة استخدام رخصة القيـادة السعودية، أو ضرورة وجود رخصة دوليـة فـي العديد من الدول التي يتم الابتعاث إليها. اضافة اعلان
وفيما يلي قائمة الدول:

الدول الإسكندنافية

يسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة سنة فقط بعد التسجيل في دائرة قيد النفوس والحصول على الرقم الوطني.

إسبانيا

رخصة سعودية - رخصة دولية تمكنه من القيادة لمدة 6 أشهر فقط.

ألمانيا

يسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة 6 أشهر فقط، ثم عليه إصدار الرخصة الألمانية.

بولندا

يمكن تحويل الرخصة السعودية إلى دولية بعد اختبار نظري.

تركيا

يسمح باستخدام الرخصة السعودية 3 أشهر فقط، ثم يتوجب إصدار رخصة تركية.

النمسا

يسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة 6 أشهر فقط، على أن تكون مترجمة وموثقة من سفارة المملكة في النمسا، ثم يشترط استخدام رخصة قيادة خاصة بدولة الابتعاث.

ماليزيا

يفضل وجود رخصة دولية.

كوريا الجنوبية

رخصة دولية أو رخصة كورية فقط.

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