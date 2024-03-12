تنبيه عاجل للمبتعثين حول استخدام رخصة القيادة فـي هذه الدول

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كشف مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، عن مـدة استخدام رخصة القيـادة السعودية، أو ضرورة وجود رخصة دوليـة فـي العديد من الدول التي يتم الابتعاث إليها.

وفيما يلي قائمة الدول:





الدول الإسكندنافية



إسبانيا



ألمانيا



بولندا



تركيا



النمسا



ماليزيا



كوريا الجنوبية



يسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة سنة فقط بعد التسجيل في دائرة قيد النفوس والحصول على الرقم الوطني.رخصة سعودية - رخصة دولية تمكنه من القيادة لمدة 6 أشهر فقط.يسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة 6 أشهر فقط، ثم عليه إصدار الرخصة الألمانية.يمكن تحويل الرخصة السعودية إلى دولية بعد اختبار نظري.يسمح باستخدام الرخصة السعودية 3 أشهر فقط، ثم يتوجب إصدار رخصة تركية.يسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة 6 أشهر فقط، على أن تكون مترجمة وموثقة من سفارة المملكة في النمسا، ثم يشترط استخدام رخصة قيادة خاصة بدولة الابتعاث.يفضل وجود رخصة دولية.رخصة دولية أو رخصة كورية فقط.