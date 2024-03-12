تنبيه عاجل للمبتعثين حول استخدام رخصة القيادة فـي هذه الدول

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كشف مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، عن مـدة استخدام رخصة القيـادة السعودية، أو ضرورة وجود رخصة دوليـة فـي العديد من الدول التي يتم الابتعاث إليها.
وفيما يلي قائمة الدول:
الدول الإسكندنافيةيسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة سنة فقط بعد التسجيل في دائرة قيد النفوس والحصول على الرقم الوطني.
إسبانيارخصة سعودية - رخصة دولية تمكنه من القيادة لمدة 6 أشهر فقط.
ألمانيايسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة 6 أشهر فقط، ثم عليه إصدار الرخصة الألمانية.
بولندايمكن تحويل الرخصة السعودية إلى دولية بعد اختبار نظري.
تركيايسمح باستخدام الرخصة السعودية 3 أشهر فقط، ثم يتوجب إصدار رخصة تركية.
النمسايسمح باستخدام الرخصة السعودية لمدة 6 أشهر فقط، على أن تكون مترجمة وموثقة من سفارة المملكة في النمسا، ثم يشترط استخدام رخصة قيادة خاصة بدولة الابتعاث.
ماليزيايفضل وجود رخصة دولية.
كوريا الجنوبيةرخصة دولية أو رخصة كورية فقط.
مـدة استخـدام رخصـة القيـادة السعـودية أو ضرورة وجود رخصـة دوليـة فـي الدول التـالية#وزارة_التعليم— العناية بالمبتعثين (@ssc_care) March 12, 2024
#ننافس_بكم_العالم pic.twitter.com/oVD5W8zgpz