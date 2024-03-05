أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع بــ 5 وافدين وفعل فاضح بالطريق العام

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
لتطوير الأجهزة الحكومية.. مجلس الوزراء يوافق على برنامج دعم الإدارات القانونية
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
روّعوا الآمنين واعتدوا عليهم.. تنفيذ حُكم الشرع بـ5 من الوافدين في مكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بعدد من الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
تحذير وإنذار أحمر.. من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة ورياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
متى يرجع شهر رمضان في الشتاء؟.. متحدث المركز الوطني للأرصاد يجيب
رفض المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، الجزم بعودة قريبة لشهر رمضان خلال الشتاء، على ضوء ما يتردد بهذا الصدد.
فعل فاضح بالطريق العام.. شرطة جدة تقبض على مقيم ارتكب أمرًا مشينًا
أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم لتحرشه بامرأة.
تنبيه لـ"الجوازات" بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج بدون تصريح
أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج من دون تصريح.
2.3 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص بالمملكة فبراير 2024
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر فبراير 2024.
أيمن غلام: المملكة تعد الأولى في مبادرة إنشاء المركز الإقليمي للعواصف الرملية
قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن المملكة تعد الأولى في مبادرة إنشاء "المركز الإقليمي للعواصف الرملية".
سارع بالتقديم.. فتح باب التوظيف بمركز كفاءة الطاقة لحملة البكالوريوس
أعلن مركز كفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض، حسب المسميات الوظيفية والتخصصات التالية: