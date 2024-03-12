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تنبيه عاجل من تقويم التعليم بخصوص موعد اختبار الرخصة المهنية لهؤلاء

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
هيئة تقويم التعليم
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أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التربوي العام".اضافة اعلان

موعد اختبار الرخصة المهنية لهؤلاء

وأوضح حساب العناية بالعملاء أنه تم فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التربوي العام" لمن هم على رأس العمل فقط.
وأكدت أن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية "التربوي العام"، فُتح يوم الأحد 21 يناير 2024م، وأن فترة الاختبار في 22-23 مارس 2024م.
وأكد أن التسجيل سيكون متاحًا للمعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل فقط، وسيحدد -لاحقًا- موعد التسجيل لمن ليسوا على رأس العمل.

إتاحة التسجيل باختبار التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب

في الوقت نفسه، كشفت الهيئة أن التسجيل متاح في اختبار التحصيل الدراسية للتخصصات النظرية، مؤكدة أن التسجيل متاح في اختبار التحصيل الدراسية لطلاب وطالبات المسارين الشرعي وإدارة الأعمال، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس، عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

موعد التسجيل المبكر في اختبار التحصيل الدراسي

وأوضحت الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين، أن فترة التسجيل المبكر ستنتهي يوم 6 من إبريل المقبل؛ على أن تكون فترات الاختبارات من 9 مايو 2024 حتى 13 من الشهر نفسه للاختبار التحصيلي الأول، ومن 23 مايو حتى 27 من الشهر نفسه 2024 للثاني.

طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات

وكانت الهيئة قد كشفت على حسابها في "إكس" عن طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات عبر موقع مركز قياس من خلال:
1 - الدخول إلى موقع قياس.
2 - تسجيل الدخول إلى الموقع.
3 - الذهاب إلى الصفحة الرئيسة في الملف الشخصي.
4 - اختيار أيقونة النتائج، لتظهر قائمة منسدلة بنوع الاختبار.
5 - تحديد نوع الاختبار، ثم التفاصيل لتظهر كل المعلومات وآلية حساب الدرجات.


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