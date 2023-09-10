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سمو ولي العهد وقع مذكرة التفاهم لإنشاء ممرات العبور

تفاصيل أكبر مشروع اقتصادي عابر للقارات بين المملكة وأمريكا

ولي العهد
ولي العهد يلقي كلمته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية
أ أ
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أعلنت حكومتا المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم في 8 من سبتمبر 2023، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات.اضافة اعلان
وذلك من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط قارة آسيا بأوروبا، حسب ماجاء في "عكاظ".


تسهيل نقل الكهرباء المتجددة

ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
ويسعى المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.


دعم وتسهيل التفاوض

وترحب المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.


ولي العهد يوقع مذكرة التفاهم

وقد أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس السبت، خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا المنعقد في مدينة نيودلهي.


المشروع يسهم في تأهيل البني التحتية

وقال سمو ولي العهد إن هذا المشروع سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
وأضاف سموه ، كما يسهم المشروع في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.


جهود تطوير الطاقة النظيفة

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيسهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف.
وفي ختام كلمته، قال ولي العهد: لا يفوتني في هذه المناسبة أن أنوّه بمبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار التي أطلقها الرئيس بايدن.
وتشارك المملكة في المباردة بـ20 مليار دولار، متطلعين لأن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا.


البدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة

وقال سموه إن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا.
وأضاف، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا للوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم.

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