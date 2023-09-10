رد من حساب المواطن.. هل يستمر الدعم الإضافي بعد صرف دفعة سبتمبر؟

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بعد انتهاء تمديد الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره حتى شهر سبتمبر، برزت التساؤلات حول مصيره، في أعقاب إيداع الدفعة 70 في الساعات الأولى من اليوم الأحد. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".



تنفيذا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل،ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك September 9, 2023

تمديد الدعم الإضافي



وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس، إلا أن خادم الحرمين أمر بتمديده لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.وفي الشهر الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





خطوات التسجيل في حساب المواطن

