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وزير الموارد البشرية: نسعى إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي
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أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين.اضافة اعلان
وذلك استمرارًا لدعم تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بمعالجة القضايا ذات الأولوية بالعمل والتوظيف، والسعي المشترك بين الدول الأعضاء إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل.


معالجة الفجوة العالمية في المهارات

مشيراً إلى دعم المملكة لأولويات الرئاسة الهندية، بشأن معالجة الفجوة العالمية في المهارات، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ضمن المحور الأساسي لأعمال المجموعة بعنوان «أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد، وفقًا لـ "عكاظ".


مخرجات مجموعة عمل التوظيف

وأوضح أن الوزارة، استعرضت خلال مشاركتها تجربة المملكة لإثراء مخرجات مجموعة عمل التوظيف، إذ تعدّ المملكة من أوائل الدول التي قامت بتنظيم وأتمتة إجراءات العمل الحر، وتنظيم العمل المرن.
وأشار إلى أن المملكة عززت بشكل ملموس من الاقتصاد التشاركي، إلى جانب إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، التي تستهدف إنشاء 12 مجلساً قطاعيّاً للمهارات.
وقال إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد واعتماد إستراتيجية المهارات الوطنية؛ التي تتواءم بشكل كامل مع إستراتيجية المهارات لمجموعة العشرين لعام 2022.

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