الشرقية الأعلى.. تنفيذ أكثر من 219 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري

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أعلنت
الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية،
نفذت حملات رقابية ميدانية خلال شهر أغسطس، نتج عنها 219,369 عملية فحص في أنشطة النقل
البري؛ منها 214886 عملية فحص لمركبات النقل، و235 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
الرقابية
نفذت 2102 عملية فحص وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت
النقل البري في المملكة بلغت 2146 زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية 2102 عملية فحص
لأنشطة النقل البحري.
31571
مخالفةً محررةًوأضافت
أن رصدت خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 31571 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات
الرصد الآلي 2790 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 6 مخالفات في أنشطة النقل البحري.
المخالفات
المرصودة في أنشطة النقل وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل
البري خلال الشهر الماضي أغسطس بلغت 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري
99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين:
- تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق.
- تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.