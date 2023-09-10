46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46
درجة في الأحساء والصمان ورفحاء.
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وأضاف أنه سجل اليوم 45 درجة في حفر الباطن والدمام والدهناء والخرج و44 في المدينة وبريدة والتنهات، و43 درجة في الرياض ومكة وووادي الدواسر.
درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 17، والباحة 20، والقريات وطريف والطائف 22 درجة مئوية.
طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاءوكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.
3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمسكما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة
الشمس خلال وقت الذروة.
وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.