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التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول

قنوات عين قناة عين
قنوات عين
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نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

بث مباشر للدروساضافة اعلان


ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

بداية العام الدراسي الجديد


يذكر أن العام الدراسي الجديد 1445هـ، بدأ قبل أسابيع، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.

معلومات عن منصة مدرستي


وتعد منصة مدرستي بمثابة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

ويتم حاليا اعتماد الدراسة عن بعد في منصة مدرستي في حالة التقلبات الجوية والإعلان عن تعليق الدراسة من قبل الإدارات التعليمية.




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