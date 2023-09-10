مطار الملك عبدالعزيز: إيقاف خدمة نقل المعتمرين إلى مكة

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أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أنه تم إيقاف خدمة نقل المعتمرين من المطار إلى مكة المكرمة، بنهاية شهر رمضان المبارك لعام 1444.

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خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن



وفي يناير الماضي، كشف مطار الملك عبدالعزيز عن إطلاق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 إلى المسجد الحرام بالمجان.واشترط آنذاك ارتداء زي الإحرام، وإبراز الهوية الوطنية للمواطن، كذلك إبراز جواز السفر للمقيم.وحدد مواعيد الرحلات من المطار كل ساعتين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً.وانطلقت رحلات النقل الترددي من المسجد الحرام إلى المطار بواقع رحلة كل ساعتين، من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.