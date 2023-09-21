الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة

مشروع سدايم
مشروع سدايم السكني
أ أ
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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات.اضافة اعلان
ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة الوطنية للإسكان المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المملكة.


مشروعي جدن الفرسان وجوهرة البحيرات

ويعد مشروع دارة سدايم، هو الثالث الذي يتم إطلاقة في شهر سبتمبر بعد مشروعي جدن الفرسان وجوهرة البحيرات.
وأطلقت "الوطنية للإسكان" منذ بداية هذا العام 2023م (40) مشروعًا في مختلف ضواحيها ومجتمعاتها.


توفير 532 فيلا سكنية

ويمتد المشروع على مساحة تقدّر بـ 182,979 ألف متر مربع، موفرًا 532 وحدة سكنية من نوع "فلل" بمساحات تبدأ من 337 م2 – 361 م2.
ويتضمن المشروع نماذج متطورة عالية الجودة سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.


مساحة "سدايم" 3.8 ملايين متر مربع

وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8,500 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس.
وتتميّز الوحدات بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمة
وتقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.


مفهوما عصريا لجودة الحياة

وتقدم الضاحية مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة متعرجة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة.
وتعمل المساحات الخضراء على تسهيل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة.


طريقة حجز الوحدات

ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع دارة سدايم والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر مركز سكني الشامل بجدة على الرابط التالي: https://maps.app.goo.gl/VoJdRE6LCQEbYcqr6?g_st=iw
 يذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة.

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