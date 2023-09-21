بشرى سارة.. طرح مشروع سكني جديد بجدة

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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، مشروع دارة سدايم، الواقع في ضاحية سدايم بمحافظة جدة، بالشراكة مع شركة الأولى لتطوير العقارات. اضافة اعلان

ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة الوطنية للإسكان المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض العقاري في المملكة.





مشروعي جدن الفرسان وجوهرة البحيرات





توفير 532 فيلا سكنية





مساحة "سدايم" 3.8 ملايين متر مربع





مفهوما عصريا لجودة الحياة





طريقة حجز الوحدات



ويعد مشروع دارة سدايم، هو الثالث الذي يتم إطلاقة في شهر سبتمبر بعد مشروعي جدن الفرسان وجوهرة البحيرات.وأطلقت "الوطنية للإسكان" منذ بداية هذا العام 2023م (40) مشروعًا في مختلف ضواحيها ومجتمعاتها.ويمتد المشروع على مساحة تقدّر بـ 182,979 ألف متر مربع، موفرًا 532 وحدة سكنية من نوع "فلل" بمساحات تبدأ من 337 م2 – 361 م2.ويتضمن المشروع نماذج متطورة عالية الجودة سيتم تنفيذها بأسلوب معماري معاصر يحقق الراحة والرفاهية في بيئة حيوية ذات طابع حضري مميز.وتمتد ضاحية "سدايم" على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8,500 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس.وتتميّز الوحدات بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 45 ألف نسمةوتقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.وتقدم الضاحية مفهومًا عصريًا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم والمخططة بطريقة متعرجة تسمح بدوران الهواء من خلالها كما هي الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة.وتعمل المساحات الخضراء على تسهيل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، لتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة.ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع دارة سدايم والاطلاع على كافة الخيارات من خلال زيارة مقر مركز سكني الشامل بجدة على الرابط التالي: https://maps.app.goo.gl/VoJdRE6LCQEbYcqr6?g_st=iwيذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة.