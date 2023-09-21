الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"شركة المياه" تعلن عن وظائف إدارية وهندسية لكل التخصصات.. بادر بالتقديم

المياه الوطنية
شركة المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح وظائف إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية).اضافة اعلان
وأضافت أن الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:


المسميات الوظيفية

- مشرف التشغيل والصيانة
- أخصائي خدمة عملاء
- مدير الأمن الفني
- مدير المشروع
- منسق عمليات التوزيع
- أخصائي مراقبة
- أخصائي مشتريات
- أخصائي الامتثال الأمني
- مهندس هيدروليكي
- مدير العلاقات التجارية
- مدير المخاطر التشغيلية
- أخصائي تحسين الأداء
- أخصائي السلامة
- قائد تطوير العقود
- أخصائي التحصيل التجاري
- أخصائي أول استراتيجية الشركة
- أخصائي كفاءة الأداء
- رئيس قسم الاختبار والتشغيل
- مدير حوكمة الشركات
- مدير الخدمات الفنية
- أخصائي أوامر التغيير
- مشرف الأزمات والكوارث
- مشرف الاشعاع
- رئيس قسم السلامة
- قائد الرصد والابلاغ


التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- القانون
- الأنظمة
- الموارد البشرية
- العلاقات العامة
- المحاسبة
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- نظم معلومات إدارية
- البحوث الإحصائية
- علوم الحاسب
- علوم البيانات
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة المشاريع
- الهندسة (عام)
- الهندسة الصناعية
- أو ما يعادلهم


الشروط العامة

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.


أماكن العمل

- الرياض
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الطائف
- جدة
- الحناكية
- تبوك
- حقل
- القصيم


نبذة عن الشركة

شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة)،
تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية.
حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء.
وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي ، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية و حماية البيئة ، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة.
وتقديم خدمات راقية للعملاء ، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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