"شركة المياه" تعلن عن وظائف إدارية وهندسية لكل التخصصات.. بادر بالتقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح وظائف إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية). اضافة اعلان

وأضافت أن الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:





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