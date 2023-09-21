الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من "الموارد" حول نشاط التوسط لتوظيف المواطنين

توظيف
نشاط التوسط لتوظيف المواطنين
أ أ
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شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اقتصار ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة على المنشآت الفردية.اضافة اعلان
وذلك بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.
وتقتصر ممارسة نشاط الإسناد على شركات وفرع شركة موارد البشرية بعد الحصول على الترخيص وفق اشتراطات هذه الضوابط.


ممارسة نشاط التوسط في التوظيف

ويصدر لكل من نشاط التوسط في التوظيف ونشاط الإسناد ترخيص مستقل عن الآخر، ويجوز لشركات وفرع شركة موارد بشرية الحاصلة على ترخيص الإسناد، ممارسة نشاط التوسط في التوظيف.
وأوضحت الوزارة في ضوابط وقواعد ممارسة توظيف السعوديين من خلال نشاطي التوسط في التوظيف أو الإسناد الذي طرحته عبر منصة استطلاع


تطوير ضوابط ممارسة النشاط

ويهدف إلى تطوير "لائحة ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين وتقديم الخدمات العمالية المؤقتة (إسناد)" الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٧٩١٩٦) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢هـ".
فضلا عن تسهيل إجراءات وضوابط إصدار تراخيص ممارسة نشاط توظيف المواطنين أو إسناد العامل السعودي، بأن تكون ممارسة نشاط الإسناد بقيام المرخص له باستقطاب الباحثين عن العمل، وتوظيفهم.
 لإسناد خدماتهم للمنشآت المستفيدة، من خلال علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين المرخص له والمنشأة المستفيدة من الخدمة، ويكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.


شروط الإيقاف المؤقت أو الإلغاء

وأشارت الضوابط إلى أنه للوكالة المعنية الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص إذا:
1ـ لم يقم المرخص له بممارسة النشاط خلال (١٨٠) مائة وثمانون يوم من تاريخ حصوله على الترخيص، ما لم يكن لسبب تقبله الوزارة.
2ـ إذا ثبت أن المرخص له يمارس أنشطة أخرى ليس لها علاقة بالنشاط المرخص له، وإذا لم يقم المرخص له لممارسة نشاط الإسناد بتكملة الضمان البنكي بقدر المبلغ المسحوب منه بعد انقضاء المهلة المحددة وفق المادة (السابعة عشرة) من هذه الضوابط.


عدم صحة الوثائق

3ـ إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة من المرخص له والتي على أساسها منح الترخيص، وإذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في التوظيف أو إسناد غير السعوديين مخالفاً لإحكام هذه الضوابط، والقيام بأي ممارسات مخالفة لنظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها

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