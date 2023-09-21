شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ الـ 60

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شرط صرف معاش التقاعد المبكر لمن لم يبلغ سن الستين.

وقالت عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يجب توفر مدة اشتراك (300) شهر فعلية تحت تغطية نظام المعاشات مسجلة في نظام التأمينات لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر". اضافة اعلان



حياك الله , يجب توفر مدة اشتراك (300) شهر فعلية تحت تغطية نظام المعاشات مسجلة في نظام التأمينات لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر,نسعد بخدمتك . — العناية بالعملاء (@GosiCare) September 21, 2023

شروط صرف المعاش المبكر



شروط صرف معاش التقاعد



هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم صرف معاش التقاعد المبكر والتي تتمثل في:-الحصول على موافقة رسمية على طلب الاستقالة.-التقاعد المبكر بسبب حوادث العمل.تمتع الموظف بخبرة تزيد عن 20 عامًا.التقاعد المبكر بسبب الفصل التأديبي أو الوزاري، لكن يجب العمل في الخدمة لمدة 15 عامًا.مراعاة الالتزام بالضوابط المفروضة من الهيئة في المملكة.وفيما يلي شروط لصرف معاش التقاعد والتي تتمثل في:-بلوغ سن المشترك الستين أو تجاوزه لهذا السن.-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.-أن تكون مدة اشتراكه في النظام لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل وذلك مع إضافة مدة مكملة (اعتبارية) لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.