الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار وسيول ورياح على عسير وجازان

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أمطار على عسير
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صور رادارات الطقس، توضّح الآن تأثّر أجزاء من منطقتي عسير و جازان  خاصة المرتفعات والسهول الساحلية، بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول ورياح مغبرة

وأضاف أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة نشطة السرعة وحبات البرد، مع  خطر السيول والسيول المنقولة.

تحذير الجميع من خطر السيول

وبين أنه يأمل من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات الجوية.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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