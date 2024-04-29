أخبار السعودية.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وحقيقة تأثير "تمهير" على حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.. المزيد هنا
التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.. المزيد هنا
سطو وسرقة وسلاح ناري.. بيان لشرطة الرياض بعد ضبط 8 مقيمين
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على 8 مقيمين من الجنسية السورية مخالفين لنظام الإقامة.. المزيد هنا
قبل 24 ساعة من الإيداع.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي
من المنتظر إيداع مبالغ الدعم للمؤهلين للدورة الـ29 من نظام الضمان الاجتماعي بعد غد الأربعاء، الذي يوافق الأول من مايو.. المزيد هنا
بعد إعادة فتح التقديم.. التسجيل في "تمهير" هل يؤثر على حساب المواطن؟
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين تمهير اعتبارًا من أمس الأحد.. المزيد هنا
ترقيات مهمة.. قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ترقية ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة من المرتبة السادسة إلى السابعة عبر منصة مسار.. المزيد هنا
عقب حادثة التسمم بالرياض.. تحذير من أمر خطير يثير "الرعب" بين المواطنين
رصدت "هيئة مكافحة الإشاعات" - مستقلة - انتشار رسائل متداولة عبر تطبيق "واتساب" تزعم حدوث وفيات وإصابات نتيجة التسمم ببعض المطاعم.. المزيد هنا
إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
إيقاف الخدمات والخصم من الراتب حال عدم تسديد المخالفات بعد فترة التخفيض.. "المرور" يوضح
كشفت الإدارة العامة للمرور عن نظام سداد المخالفات المرورية في فترة سريان التخفيض 50%، وأن ذلك ليس له علاقة بإيقاف الخدمات أو الخصم من راتب المستفيد.. المزيد هنا
مُنقذ أسرة وادي الجعبة: رجوتُ الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم (فيديو)
بعد قيامه بعمل بطولي، حكى مُنقذ الأسرة المكونة من 4 أشخاص في “وادي الجعبة” عايض الأكلبي، عن دوره البطولي والإنساني مع الأسرة.. المزيد هنا