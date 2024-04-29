أخبار السعودية.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وحقيقة تأثير "تمهير" على حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة



التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال



سطو وسرقة وسلاح ناري.. بيان لشرطة الرياض بعد ضبط 8 مقيمين



قبل 24 ساعة من الإيداع.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي



بعد إعادة فتح التقديم.. التسجيل في "تمهير" هل يؤثر على حساب المواطن؟



ترقيات مهمة.. قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة



عقب حادثة التسمم بالرياض.. تحذير من أمر خطير يثير "الرعب" بين المواطنين



إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق



إيقاف الخدمات والخصم من الراتب حال عدم تسديد المخالفات بعد فترة التخفيض.. "المرور" يوضح



مُنقذ أسرة وادي الجعبة: رجوتُ الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم (فيديو)

