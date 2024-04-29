عاجل.. إيقاف الخدمات والخصم من الراتب حال عدم تسديد المخالفات بعد فترة التخفيض.. "المرور" يوضح

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كشفت الإدارة العامة للمرور عن نظام سداد المخالفات المرورية في فترة سريان التخفيض 50%، وأن ذلك ليس له علاقة بإيقاف الخدمات أو الخصم من راتب المستفيد.

وأضافت على حسابها في منصة "إكس"، أنه "في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة، تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض".

جاء ذلك ردًا على حساب مستفيد يقول فيه: "نظام تسديد المخالفات الجديد إذا لم يتم سداد المخالفات القديمة خلال 6 شهور من بعد إصدار القرار، هل سوف يتم إيقاف الخدمات والخصم من الراتب؟أم قرار إيقاف الخدمات سيتم تطبيقه على المخالفات الجديدة (بعد القرار)؟".



وعليكم السلام، في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 28, 2024

4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%







تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%







وحذرت المرور، من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:1 - التفحيط.2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس 18 من إبريل الجاري، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.