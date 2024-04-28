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أخبار السعودية.. حقيقة تمديد تخفيض المخالفات المرورية وموعد صرف الضمان المطور

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير المالية: لابد من تطوير رأس المال البشري

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه لابد من وضع سياسات لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا.. المزيد هنا

صدور الموافقة السامية على تكليف عبدالله التميم رئيسًا لجامعة الأمير سطام


أعلن مجلس شؤون الجامعات، اليوم الأحد، صدور الموافقة السامية على تكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، رئيسًا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.. المزيد هنا

مخلة بالشرف.. القبض على مقيم في "الشرقية" بهذه التهمة (فيديو)

 قبضت شرطة المنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية الهندية جوبر حكيم نشا، لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.. المزيد هنا

بشرى للموظفين الحكوميين حول صرف رواتب شهر إبريل

من المقرر أن يتم اليوم الأحد إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفق ما أعلنت وزارة المالية.. المزيد هنا

أمطار وسيول وصواعق على الرياض و7 مناطق لـ11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

هل يجب طلب تمديد تخفيض المخالفات المرورية؟.. "المرور" يحسم الجدل

أوضحت الإدارة العامة للمرور، إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة رقم 75.. المزيد هنا

الضمان الاجتماعي المطور.. موعد صرف دفعة شهر إبريل

تودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، راتب الضمان الشهري في حسابات المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية بشكل شهري. . المزيد هنا

متى تصدر أهلية الدفعة ٧٨ من حساب المواطن؟.. البرنامج يرد

لا شيء يشغل اهتمام مستفيدي حساب المواطن هذه الأيام، أكثر من اهتمامهم بمعرفة نتيجة أهلية الدورة 78 لشهر مايو.. المزيد هنا

شروط وخطوات التسجيل في "تمهير" .. تعرف عليها

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من الخطوات للتسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" اعتبارًا من اليوم الأحد.. المزيد هنا

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