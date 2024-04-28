أخبار السعودية.. حقيقة تمديد تخفيض المخالفات المرورية وموعد صرف الضمان المطور

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





وزير المالية: لابد من تطوير رأس المال البشري



صدور الموافقة السامية على تكليف عبدالله التميم رئيسًا لجامعة الأمير سطام



مخلة بالشرف.. القبض على مقيم في "الشرقية" بهذه التهمة (فيديو)



بشرى للموظفين الحكوميين حول صرف رواتب شهر إبريل



أمطار وسيول وصواعق على الرياض و7 مناطق لـ11 مساءً



هل يجب طلب تمديد تخفيض المخالفات المرورية؟.. "المرور" يحسم الجدل



الضمان الاجتماعي المطور.. موعد صرف دفعة شهر إبريل



متى تصدر أهلية الدفعة ٧٨ من حساب المواطن؟.. البرنامج يرد



شروط وخطوات التسجيل في "تمهير" .. تعرف عليها

