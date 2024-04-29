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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي
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 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.اضافة اعلان
وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

 وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.
 حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.

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