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عاجل.. بعد إعادة فتح التقديم.. التسجيل في "تمهير" هل يؤثر على حساب المواطن؟

تمهير - الموارد البشرية - صوره حديثة
صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين تمهير اعتبارًا من أمس الأحد.

ما هو برنامج تمهير؟ اضافة اعلان

وتمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.
ويشمل ذلك حديثي التخرج أو مِن مَن سبق له العمل ولم يكن مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى.
ويتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة.

مكافأة مالية من تمهير

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مكافأة مالية شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال لحاملي درجة البكالوريوس.
فيما يتم منح مكافأة مالية شهرية مقدارها ألفي ريال لحاملي درجة الدبلوم للمتدربين الذين يستوفون متطلبات البرنامج، ويحافظون على سجل ملائم لمعدل الحضور لدى المنشأة المدربة.

هل يؤثر تمهير على حساب المواطن؟

تساءل أحد المتابعين حول ما إذا كان برنامج تمهير يؤثر على استحقاق دعم حساب المواطن؟
ورد البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه في حسابك واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل"غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل "برنامج تمهير"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

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