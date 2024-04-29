الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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عاجل.. إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع والعيص والحناكية والعهد والعلا وخيبر".


3 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف والعويقيلة وعرعر ورفحاء".
4 - منطقة تبوك وتشمل"المعظم وتيماء والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما".
5 - منطقة حائل وتشمل"الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - المنطقة الشرقية وتشمل"حفر الباطن والأحساء وبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيفرورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا".
8 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعريت وبيشة وتثليث وطريب ".
9 - منطقة الرياض وتشمل"الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".


10 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

صواعق وسيول وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 10 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطارغزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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