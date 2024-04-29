عاجل.. قبل 24 ساعة من الإيداع.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

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من المنتظر إيداع مبالغ الدعم للمؤهلين للدورة الـ29 من نظام الضمان الاجتماعي بعد غد الأربعاء، الذي يوافق الأول من مايو.
ويتم إيداع الدعم في مطلع كل شهر ميلادي، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويمكن للمؤهلين احتساب قيمة الدعم، والذي يختلف من أسرة لأخرى باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.
طريقة استخدام حاسبة الضمان المطوروفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي:
- استخدم حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)
- إدخال حجم الأسرة: أدخل عدد أفراد الأسرة، بما في ذلك رب الأسرة والمستفيدين الآخرين.
- دخل الأسرة الشهري: أدخل دخل أسرتك الشهري، بما في ذلك الأجور والرواتب والمزايا الاجتماعية الأخرى.
- سيتم عرض المبلغ الشهري الذي قد تكون مؤهلاً للحصول عليه.
الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعيوارتفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة، اعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي.
وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالاً. وتم تطبيق الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي
وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.