عاجل.. قبل 24 ساعة من الإيداع.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

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من المنتظر إيداع مبالغ الدعم للمؤهلين للدورة الـ29 من نظام الضمان الاجتماعي بعد غد الأربعاء، الذي يوافق الأول من مايو.

ويتم إيداع الدعم في مطلع كل شهر ميلادي، على ما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويمكن للمؤهلين احتساب قيمة الدعم، والذي يختلف من أسرة لأخرى باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.





طريقة استخدام حاسبة الضمان المطور



الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

