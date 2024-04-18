أخبار السعودية.. حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية وخصم 50% من المخالفات المرورية

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة".. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.. المزيد هنا
بيان من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسيةنفت الجامعة السعودية الإلكترونية، صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.. المزيد هنا
إنذار من أمطار وصواعق رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7مناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
بعد تفعيل خصم الـ 50%.. تعرف على طريقة سداد المخالفات المرورية المتراكمة
حددت الإدارة العامة للمرور، آلية سداد المخالفات المرورية المتراكمة، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تخفيضها بنسبة 50% ابتداءً من اليوم وحتى 18/10/2024م.. المزيد هنا
حساب المواطن يرد على اقتطاع البنك من المستفيد "الموقوف خدماته"
أكد حساب المواطن، عدم جواز اقتطاع البنك من مستحقات الدعم للمستفيد "الموقوف خدماته".. المزيد هنا
أكثر من 122 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية 2023م
نمت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية بنحو 5% تقريباً، بزيادة تقدر بـ 5,460 مليارات ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023م.. المزيد هنا
مستشار قانوني: حسن النية في جمع التبرعات قد يكون سببًا في تغليظ العقوبات (فيديو)
قال المستشار القانوني، محمد الوهيبي، إن الادعاء بالجهل وحسن النية في جمع التبرعات لا يعفي من العقوبات القانونية، بل إنه قد يكون سببًا في تغليظها، "لاستغلال منصب معين أو مسمى معين".. المزيد هنا
تنويه مهم من "سار" بخصوص قطار الحرمين السريع
أصدرت الخطوط الحديدية "سار"، اليوم الخميس، تنويهًا مهمًا بخصوص قطار الحرمين السريع.. المزيد هنا
"الصناعة" تُصدر أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" في مارس أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37188 "شهادة منشأ" خلال شهر مارس 2024، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواءً الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.. المزيد هنا
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة نتيجة حادث مروري
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تحركت لمباشرة حريق شب في مركبات بالرياض.. المزيد هنا