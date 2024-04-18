أخبار السعودية.. حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية وخصم 50% من المخالفات المرورية

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة".. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)



بيان من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية



إنذار من أمطار وصواعق رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7مناطق لـ8 مساءً



بعد تفعيل خصم الـ 50%.. تعرف على طريقة سداد المخالفات المرورية المتراكمة



حساب المواطن يرد على اقتطاع البنك من المستفيد "الموقوف خدماته"



أكثر من 122 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية 2023م



مستشار قانوني: حسن النية في جمع التبرعات قد يكون سببًا في تغليظ العقوبات (فيديو)



تنويه مهم من "سار" بخصوص قطار الحرمين السريع



"الصناعة" تُصدر أكثر من 37 ألف "شهادة منشأ" في مارس



مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة نتيجة حادث مروري

