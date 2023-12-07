عاجل.. كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟

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تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج، مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة. اضافة اعلان





مميزات منتج تمويل الزواج



شروط تمويل الزواج



الأوراق والمستندات المطلوبة لتمويل الزواج



- سقف التمويل يصل إلى 60 ألف ريال.- مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات.- طريقة السداد بشكل شهري.- بدون رسوم إدارية.- الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين- ألا يقل عمر المتقدم بطلب التمويل عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 70 عامًا.- ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 14 ألف ريال سعودي.- ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا.- أن يكون الزواج هو الأول، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته.- أن تكون الزوجة مضافة في سجل الأسرة.- تقديم عقد نكاح مصدق من الجهة المختصة، على ألا يكون قد مر على تاريخ الزواج أكثر من سنتين.- يتم احتساب مدة عقد النكاح من بداية تقديم طلب التمويل.يطلب بنك التنمية استيفاء مجموعة من الأوراق والمستندات للحصول على تمويل الزواج، على النحو التالي:- صورة الهوية الوطنية، على أن تكون سارية الصلاحية.- العنوان الوطني.- رقم حساب الآيبان.- رقم الهاتف المسجل على نظام أبشر.- في حال لم يكن المستفيد مسجلاً على أبشر، يقوم بالتوجه إلى نظام أبشر، ومن ثم التسجيل.