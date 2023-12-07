عاجل.. ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين في هذه المناطق

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أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة. اضافة اعلان





طرح 105 آلاف وحدة سكنية بالرياض وجدة







وسنضخ 105 ألف وحدة سكنية مع مطورين محليين و90 ألف أسرة تملكت مسكنهاpic.twitter.com/yXTkcDkyKJ فيديو | وزير الإسكان ماجد الحقيل: نستهدف الاستفادة من مطورين عقاريين من خارج المملكة..وسنضخ 105 ألف وحدة سكنية مع مطورين محليين و90 ألف أسرة تملكت مسكنها #الإخبارية December 7, 2023

رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين



pic.twitter.com/EdWsyTtfGk فيديو | وزير الإسكان ماجد الحقيل: رصدنا 43 عنصر تشوه بصري.. وهدفنا رفع نسبة جودة الخدمات في المدن لخلق السعادة بين السكان #الإخبارية December 7, 2023

وأضاف الحقيل في كلمته في الجلسة الحوارية "تنمية مستدامة" ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين، وخاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة.وأوضح في الجلسة الثالثة ضمن ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "تنمية مستدامة"، أن الوزارة حرصت على التركيز على الفئات الأشد احتياجًا، إذ مكنت هذا العام أكثر من 30 ألفًا من الأسر الضمانية للاستفادة من الوحدات السكنية.وأشار إلى أن من بينها 17 ألف أسرة تملكت في هذا المجال ليصل عدد من تملكوا من الأسر إلى أكثر من 90 ألف أسرة، وسنستمر حتى نصل إلى هدف 65% في العام 2025 ثم 70% في العام 2030م.من جانب آخر، قال وزير الإسكان، إن الوزارة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرينن، مشيرًا إلى سعيها لرفع نسبة جودة الخدمات في المدن لخلق السعادة بين السكان.وأوضح أن الوزارة رصدت 43 عنصر تشوه بصريًا بالمدن، لافتًا إلى قيامها التنسيق مع الوزارات المختلفة، ووفقًا للاستطلاع الأخير شهد التحسن في المجن ارتفاعًا بنسبة 3% عما كانت عليه في السابق.