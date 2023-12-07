"المخدرات.. الشرع يُحرّم والنظام يُجرّم".. توجيهات مهمة لوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الإدارة العامة للأمن الوقائي من المؤثرات العقلية وبالشراكة مع جهاز الإرشاد والتوجيه تنظيم محاضرة لقوات الوزارة بعنوان "المخدرات.. الشرع يُحرّم والنظام يُجرّم". اضافة اعلان







أضرار المواد المخدرة



المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع



وأوضحت أن الفعالية تتضمن معرض توعوي لتوضيح أنواع وأضرار المواد المخدرة وتأثيرها على المجتمع.وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التوعية بأضرار المخدرات والتدخين التي يقوم بها جهاز الإرشاد والتوجيه لتوضيح أضرار المخدرات وخطرها العظيم على الفرد والمجتمع واضرار التدخين البالغة على الإنسان والتي تمثل بوابة للدخول في الكثير من المحظورات.وأشارت إلى ان التوعية هي من الوسائل الوقائية لمكافحة المخدرات وذلك بنشر الوعي بين أفراد المجتمع بأخطار المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع من خلال توضيح أنواع المواد المخدرة والعقاقير المحظورة وأضرارها.