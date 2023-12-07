الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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عاجل.. أمن المنشآت يُعلن نتائج القبول النهائي على رتبة "جندي" رجال

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أمن المنشآت
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أعلنت المديرية العامة لقوات أمن المنشآت، اليوم الخميس، عن نتائج (القبول النهائي) على رتبة (جندي) (رجال).

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إعلان نتائج القبول النهائي على رتبة "جندي" رجال

وأوضحت ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنه تم إعلان نتائج القبول النهائي على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت (رجال) على رتبة  (جندي).


بداية التقديم ونهايته

وبينت أن التقديم بدأ يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م وانتهى يوم الخميس بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م.


رابط الاستعلام

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أن الاستعلام عن النتائج يكون من هذا الرابط (اضغط هنا).

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