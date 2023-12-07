وزير الصناعة والثروة المعدنية: دعمنا الصادرات بـ 10 مليارات ريال في 2023..

أ أ

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعاتنا تأخذ المزيد من الوقت لرؤية نتائجها.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين في المملكة، هو الذي يشكل أهمية قصوى كونه يشكل الداعم للقطاعات الأخرى للصناعة في المملكة. اضافة اعلان





توفير البنية التحتية للمستثمرين



المملكة هى الأهم في تطلعات التعدين عالميا



المملكة ملتزمة بدعم منظمة الأمم المتحدة



تامين سلاسل الإمداد العالمية



وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن الوزارة تريد توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين وتمكينهم مالياً، وقدمنا تمويلات للصادرات بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ريال في 2023وذكر أن المملكة أصبحت اليوم هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين على مستوى العالم، لا سيما في مشاركة المملكة كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية.ومن المهم مشاركة المملكة في مساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري بتوفير الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن السعودية ملتزمة بدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تحقيق أهدافها.وذلك إيمانًا منا بأهميتها ومكانتها العالمية ودورها المحوري في دعم خطط التنمية الصناعية، وهو ما يتفق مع توجهات المملكة وطموحاتها الكبيرة في مجال التنمية الصناعية.وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون شريكة لكثير من الدول في التصنيع والتصدير والنقل والخدمات اللوجستية.