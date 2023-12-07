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تنبيه عاجل بشأن تنفيذ التحويلة المرورية بتقاطع طريق "الظهران – الجبيل"

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التحويلة المرورية بتقاطع طريق "الظهران – الجبيل"
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أصدرت الهيئة العامة للطرق، تنبهًا عاجلًا حول بتنفيذ التحويلة المرورية للمرحلة الثانية لأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود باتجاه الظهران بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

تنفيذ التحويلة المرورية بتقاطع طريق "الظهران – الجبيل"

وأكدت على حسابها في منصة "إكس"، البدء بتنفيذ التحويلة المرورية للمرحلة الثانية لأعمال إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود باتجاه الظهران، وذلك ابتداءً من يوم غد الجمعة، ولمدة شهرين.
وأوضحت أن التحويلة تأتي لأعمال توسعة وإصلاح طريق الظهران الجبيل، بحيث سيكون ذلك بداية من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم في اتجاه الجبيل.

تفاصيل الخطة المرورية

كما يتضمن الأمر إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود.
وتشمل خطة الحركة المرورية:
واشارت إلى أنه بالنسبة لطريق الظهران الجبيل, سيتم أعمال الاصلاح للجسور على اتجاه الجبيل.
ونبهت إلى أنه سيتم التحويل من الطريق الرئيسي لطريق الخدمة قبل مخرج طريق الملك سعود بن عبدالعزيز. وتعود الحركة المرورية لطريق الظهران الجبيل قبل تقاطع سيهات وسيتم تحويل الشاحنات المتجهة للجبيل لطريق أبوحدرية.

اتجاهات تحويل الحركة المرورية

وولففت إلى أنه بالنسبة لطريق الملك سعود ، فسيتم تحويل الحركة المرورية على الطريق للمتجه لغرب مدينة الدمام من تقاطع طريق عمر بن عبدالعزيز وصولاً لاشارة مرور الملك عبدالعزيز. ومن ثم الي طريق الملك عبدالعزيز غرباً ثم الاستمرار في الطريق المحلي وصولاً لجسر سيهات. وبعدها يتم عمل دوران أسفله والعودة لطريق الظهران الجبيل في طريق الدمام حتى مخرج طريق الملك سعود غرباً.


وشددت على أنه سيتم تحويل حركة المرور على طريق الملك سعود للمتجه لشرق الدمام للمخرج المتجه لطريق الظهران الجبيل ومن ثم لطريق الملك خالد ومن ثم طريق الأمير نايف.
كما يتم تحويل الحركة المرورية القادمة من طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه اشارة تقاطع طريق الملك سعود في اتجاه الشرق، وصولا لتقاطع طريق الأمير نايف.

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