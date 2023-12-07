حقيقة تأثير الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن

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نفى حساب المواطن، أن يكون لمعاش الضمان الاجتماعي تأثير على استحقاق الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لايؤثر دخل الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن، ولا يتم الافصاح عنه ضمن الدخل". اضافة اعلان

وكشف في رد آخر عما إذا كان للمكافأة الطلابية تأثير على استحقاق دعم حساب المواطن.

وأضاف: "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، بإختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل".



لا يؤثر دخل الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن، ولا يتم الافصاح عنه ضمن الدخل ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 7, 2023

حساب المواطن



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