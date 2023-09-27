شرطة الرياض تطيح بأطراف المشاجرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل

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أوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض،أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة في مكان عام، فإنه تم ضبط أطرافها وهم 3 اشخاص وآخر وثق ونشر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. اضافة اعلان





الأمن العام

وأضاف في بيان نشره حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".

الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تضبط أطراف مشاجرة في مكان عام وآخر وثق ونشر. pic.twitter.com/YYC671u2uS September 27, 2023

ضبطيات أخرى

ضبط مخالفين لنظام البيئة:

غرامة 100 ألف ريال

مخالفة مزاولة النشاط دون تصريح

مخالفة التعديل أو الإضافة

مخالفة ضوابط إغلاق النشاط

🎥 | الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تضبط أطراف مشاجرة في مكان عام وآخر وثق ونشر. pic.twitter.com/EUE0cUxyX5 September 27, 2023

وفي وقت سابق، نشرت أمانة منطقة مكة المكرمة فيديو يوضح العديد من الضبطيات التي نقذتها الأمانة خلال أسبوع.وبحسب الإمانة فإن مجموع الضبطيات بلغ ٩٥ مخالفا لنظام البيئة، من بينها ضبط ٥ مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.كما تم ضبط ٣٤ مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، فضلا عن ٢٩ مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ١٠٩١ من الإبل.وتم ضبط ٢٣ مخالفا لنظام البيئة لدخولهم المحميات دون ترخيص، فضلا عن مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص.تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، إجراء تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية الخاصة بالتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.وحددت الوزارة 3 فئات للغرامات التي تسري على المخالفين للائحة التنفيذية للتصاريح حسب التعديلات الجديدة.وقالت إن المخالفات تصل إلى 100 ألف ريال في حدها الأقصى، على من يتورط في تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو تقرير يقدم إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.وبحسب التعديلات المرتقبة، فإن تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة يقدم إلى المركز غرامتها تبدأ من ألف ريال إلى 100 ألف ريال وتصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة.وبشأن مخالفة مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي فغرامة الفئة الأولى 5 آلاف ريال، والفئة الثانية 20 ألف ريال، والفئة الثالثة 50 ألف ريال.وحذرت اللائحة، في التعديلات الجديدة، من أن مخالفة البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح، غرامة من 5 ـ 50 ألف ريال.وفي حالة المخالفة المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح، غرامتها من 10 إلى 50 ألف ريال.وأوضحت مسودة التعديلات، أن مخالفة القيام بأي تعديل، أو إضافة لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، غرامة من 5 إلى 50 ألف ريال.وتبلغ مخالفة عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي من ألف إلى 10 آلاف ريال لكل شرط.وأضافت اللائحة، أن مخالفة عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي، غرامتها من 20 إلى 50 ألف ريال.وأشارت التعديلات، إلى أنه في حالة مخالفة ضوابط واشتراطات إغلاق النشاط المحددة من المركز غرامتها من 5 إلى 50 ألف ريال لكل شرط.وجاء في جدول المخالفات الجديدة، أن مخالفة عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية غرامة 500 إلى 5 آلاف ريال لكل متطلب.وألزمت اللائحة المخالف في كل الحالات بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.